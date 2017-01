Ανταπόκριση από το 2ο συνέδριο για τα Μεγαλιθικά Μνημεία στα Βαλκάνια (Blagoevgrad 2016)

Η αφίσα του φετινού (2016) συνεδρίου για τα Μεγαλιθικά Μνημεία στο Blagoevgrad της Βουλγαρίας.

Το πρωί της 13ης Οκτωβρίου του 2016, περνούσα το κατώφλι του πανεπιστημίου Neofit Rilski στο Blagoevgrad της Βουλγαρίας, τέσσερα ακριβώς χρόνια μετά την τελευταία μου επίσκεψη στον ίδιο χώρο, για τον ίδιο ακριβώς σκοπό: την παρακολούθηση των εργασιών του συνεδρίου για τα Μεγαλιθικά Μνημεία και τις Λατρευτικές Πρακτικές στη νοτιοανατολική Ευρώπη (12-15 Οκτωβρίου) , εκπροσωπώντας την ομάδα Πυθέας και την Ελληνική Κοινότητα του Μεταφυσικού, που φέτος συμμετείχε με ένα poster για τα πυραμιδοειδή κτίσματα της Αργολίδας. Είχε προηγηθεί ένα ταξίδι τριών περίπου ωρών, με το λεωφορείο, από τη Θεσσαλονίκη.

Το εισιτήριό μου από τη Θεσσαλονίκη προς το Blagoevgrad μετ’ επιστροφής.

Η μεγάλη διαφορά του φετινού συνεδρίου σε σχέση με το αντίστοιχο του 2012, ήταν δίχως αμφιβολία η συμμετοχή περισσότερων συνέδρων -ακαδημαϊκών αλλά και ανεξάρτητων ερευνητών, 64 συνολικά τον αριθμό, αρκετοί εκ των οποίων προέρχονταν από χώρες εκτός της Βαλκανικής χερσονήσσου (συγκεκριμένα είχαμε παρουσίες από τις ΗΠΑ, το Πακιστάν, την Ινδία, την Αυστρία, την Ιταλία κ.α). Επιπρόσθετα, τα θέματα των φετινών εισηγήσεων μοιάζει να “άνοιξαν” περισσότερο και σε άλλα ερευνητικά πεδία όπως η εθνολογία (κυρίως) και η ιστορία, διατηρώντας κάποιους minimum συσχετισμούς με το “μεγαλιθικό ζήτημα”.

Το “μεγάλο όνομα” της φετινής διοργάνωσης (κατά την προσωπική και υποκειμενική μου άποψη) ήταν η παρουσία του αμερικανού καθηγητή Κλασσικών Σπουδών στο πανεπιστήμιο της Βοστώνης, Carl Ruck. Ο Ruck, γνωστός στο ελληνικό κοινό για τη θεωρία του αναφορικά με τη σύνδεση των αρχαίων ελληνικών μυστηρίων με ενθεογενή (ψυχότροπες ουσίες), ανέπτυξε ομιλία με θέμα “Ο Διόνυσος στη Θράκη και το κρασί των μυστηρίων στη Σαμοθράκη”. Είχα την τύχη να περάσω αρκετές ώρες μαζί του καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου, συζητώντας λεπτομέρειες που αφορούν το έργο του, φτάνοντας μέχρι και τα… “χωράφια” του Μυθικισμού.

Με τους Carl Ruck, Σταύρο Κιοτσέκογλου και Evie Holmberg.

Από την Ελλάδα, το παρόν έδωσαν και πάλι η αρχαιολόγος Κατερίνα Περιστέρη (επικεφαλής της ανασκαφής στην Αμφίπολη, που ενημέρωσε τους συνέδρους για την πορεία των έργων στο χώρο), καθώς επίσης και ο Σταύρος Κιοτσέκογλου από το Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο της Θράκης, που παρουσίασε στο κοινό ένα νεοανακαλυφθέν αρχαίο “μητρώο” στο χωριό Πετρωτά της Ροδόπης. Οι νέες συμμετοχές από τη χώρα μας αφορούσαν στις παρουσίες των Evie Holmberg (από το Ελληνικό Κολέγιο της Βοστώνης), που παρουσίασε εργασία με θέμα “Η Διονυσιακή λατρεία και μύηση σε σχέση με αλλοιωμένες καταστάσεις της συνείδησης”, Δρ. Χριστίνας Μαραγκού (Έρευνα στο κάστρο της Μύρινας στη Λέσβο) και Κωνσταντίνου Μαρίτσα (ανεξάρτητου ερευνητή), που παρουσίασε μία άκρως πρωτότυπη έρευνα αναφορικά με τη σχέση αρχαίων τόπων λατρείας και πορνογραφίας!

Το φετινό poster της Ελληνικής Κοινότητας του Μεταφυσικού αφορούσε τα πυραμιδοειδή κτίσματα της Αργολίδας στις περιοχές Ελληνικό και Λιγουριό. Στην αποστολή συμμετείχαν οι Γιώργος Γκουσγκούνης και Μηνάς Παπαγεωργίου, το κείμενο γράφτηκε από τον Μηνά Παπαγεωργίου, ο σχεδιασμός του poster έγινε από τον Νικόλαο Κουμαρτζή, η μετάφραση στα αγγλικά από τη Ράνια Ιωάννου, ενώ την επιστημονική της έγκριση έδωσε η αρχαιολόγος Μυρσίνη Σπέγη. Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του τριημέρου υπήρξαν συχνές ενημερώσεις των λογαριασμών μας σε facebook και twitter με φωτογραφίες και πληροφορίες για την εξέλιξη των εργασιών.

Από τις εισηγήσεις που παρακολούθησα (όπως και το 2012, έτσι και φέτος οι εργασίες του συνεδρίου πραγματοποιούνταν ταυτόχρονα σε τέσσερις αίθουσες), ξεχώρισα αυτές του καθηγητή Angel Yankov (Εθνογραφικό Μουσείο του Plovdiv) με τίτλο The Ancient Cult of the Stone – The Megalithic Mushroom from Dzhuvantzi (ένα μεγαλιθικό μανιτάρι το οποίο λατρεύεται μέχρι και τις μέρες μας από κατοίκους των γύρω περιοχών), του Αυστριακού ερευνητή Sepp Rothwangl με τίτλο “The Scythian Dionysius Exiguus and His Invention of Anno Domini (για την ανάπτυξη του συστήματος χρονολόγησης με βάση την υποτιθέμενη ημ/νία γέννησης του Ιησού από τον Διονύσιο τον Μικρό), της Δρ. Dimitriya Spasova (από το πανεπιστήμιο South West) με τίτλο Ethnographic Research on the Continous Use of Ancient Unorthodox Religious Centers (αναφορικά με Μεγαλιθικά Μνημεία της αρχαίας Θράκης, η λατρεία των οποίων είναι διαχρονική και στη σύγχρονη Βουλγαρία έχει συνδεθεί με τη χριστιανική θρησκεία – ένα ζήτημα με σαφείς Μυθικιστικές προεκτάσεις), του υπ. Δρ. Martin Konstantinov (Βουλγαρία) με τίτλο “Discovery of a New Type of Megalith in Sredna Gora Mountain, Bulgaria” (σχετικά με ένα αρχαίο ηλιακό παρατηρητήριο αποτελούμενο από δύο πρωτο-ντολμέν στο βουνό Sredna Gora), καθώς επίσης και της υπ. Δρ Petya Dimova, “Lilac Sanctuary with Megalithic Stele – an Example for Promoting the Meglaithic Cultural Heritage at the Heart of the Sredna Gora Mountain (με ανοιχτές ιεροπραξίες σύγχρονων Βούλγαρων παγανιστών σε μεγαλιθικά μνημεία της χώρας).

Από παρουσιάσεις εργασιών στο συνέδριο.

Από παρουσιάσεις εργασιών στο συνέδριο.

Κατά την τελευταία ημέρα των εργασιών, οι σύνεδροι είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μία μονοήμερη εκδρομή σε τόπους της νότιας Βουλγαρίας με “μεγαλιθικό” -και όχι μόνο- ενδιαφέρον, επισκεπτόμενοι μεγαλιθικά μνημεία και simulacra της χώρας, τη Ρωμαϊκή πόλη Νικόπολις, και το μουσείο ιστορίας στο Gotse Delchev. Η βραδιά έκλεισε με το καθιερωμένο τραπέζωμα σε εστιατόρειο της πόλης του Blagoevgrad, στο ζεστό και φιλικό κλίμα να κυριαρχεί ανάμεσα σε από κάθε γωνιά του πλανήτη. Η επιστήμη και το πάθος για την έρευνα ενώνει τους ανθρώπους και αυτό είναι ίσως το ομορφότερο συναίσθημα που μπορεί να βιώσει κανείς μέσα από τέτοιου είδους διοργανώσεις. Η φιλοξενία του καθηγητή Vasil Markov (της ψυχής αυτού του συνεδρίου) και της ομάδας του, ήταν για ακόμη μια φορά άψογη, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στη στρογγυλή τράπεζα που έλαβε χώρα μετά την παρουσίαση των ομιλιών, αφέθηκε ανοιχτό παράθυρο για την πραγματοποίηση του τρίτου αντίστοιχου συνεδρίου στη χώρα μας, σε τρία ή τέσσερα χρόνια από τώρα.

Επίσκεψη σε μεγαλιθικό λατρευτικό χώρο, συνδεδεμένος με ιάσεις ποικίλων παθήσεων και τεκνοποίηση. Λατρευτικές πρακτικές στο χώρο, καταγράφονται μέχρι και τις μέρες μας.

Η Ρωμαϊκή πόλη Νικόπολις.

Εντυπωσιακό simulacrum με ανθρώπινα χαρακτηριστικά.

Συμπεράσματα από τη φετινή διοργάνωση στη “στρογγυλή τράπεζα” μετά το πέρας των εργασιών.

Για το τέλος ορισμένες παρατηρήσεις σε σχέση με ορισμένα ζητήματα που μου έκαναν εντύπωση και σε αυτό το ταξίδι μου: δρόμοι πεντακάθαροι, τοίχοι χωρίς αντιαισθητικά συνθήματα και γκράφιτι, δημόσια πανεπιστήμια σε εξαιρετική κατάσταση, με σεβασμό στο θεσμό της παιδείας και μία άψογη συμπεριφορά των οδηγών που σταματούν δίχως σκέψη σε κάθε διάβαση για τη διέλευση των πεζών. Θα περίμενε κανείς να έρθει αντιμέτωπος με τα παραπάνω επισκεπτόμενος μία χώρα του δυτικού κόσμου, παρ’ όλα αυτά εδώ αναφερόμαστε στη γειτονική Βουλγαρία, την… “υπανάπτυκτη”, στο μυαλό των περισσοτέρων Ελλήνων. Συμπερασματικά κάτι δεν πάει καθόλου καλά στη χώρα μας. Τι φταίει άραγε; Την απάντηση ας τη δώσει ο καθένας από εμάς με τον τρόπο του…

Η επιστημονική σύναξη έκλεισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ερευνητικές ανησυχίες ενώνουν τους λαούς!

Ως Κοινότητα του Μεταφυσικού, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενη σχετικό συνέδριο!

Αναμνηστική φωτογραφία μιας ομάδας των συνέδρων, κατά την επίσκεψή μας στο Gotse Delchev.